“2024 kârda pozitif geçer”

“HER AN LİKİT KALMAK ZORUNDAYIZ”



DENGESİZLİK OLUŞTU Sigorta sektörü, finans ekosisteminin önemli bir parçası. Biz sigortalılarımızdan prim yani peşin para alıyoruz ve hizmeti ileriki bir zamanda, hasar olursa veriyoruz. Havuz sistemiyle çalışıyoruz. Toplanan primlerin zamanla değerini korumamız çok önemli. Sigorta şirketi her an likit kalmak zorunda, her an hasar ödemeye hazır olmalı. Dolayısıyla varlıklarını, fonlarını ağırlıklı olarak likit enstrümanlarla değerlendirmesi beklenir. Likit enstrümanlar da faizle çok bağlantılı. Geçtiğimiz dönem faizlerin enflasyonla arasında fark olduğu için dengesizlik oluştu. Biz primi 1’inci gün alıyoruz ve hasar olursa örneğin 360’ıncı günde katıyla geri ödüyoruz. Primler sabitken geçtiğimiz dönemde bunu 3-4 katına çıkarma şansımız yoktu.



SERMAYEYE CİDDİ YÜK Sektörün geçtiğimiz 3 yılda en çok sıkıntı yaşadığı nokta, enflasyonun üstünde artan maliyetleri karşılayacak prim alınamadı, sektör primi enflasyon hızına yetiştiremedi. Primi değerlendirecek, finansal getiri sağlayacak enstrüman yoktu. Bu da sermayelere ciddi yük bindirdi. Şu anda sektördeki en büyük konu, birikmiş toplam sermayenin geçtiğimiz yıllarda düşük faiz-yüksek enflasyon ortamında erimesi. Şimdi rasyonel şekilde enflasyonla faiz oranının birbirine yakın seyretmesi, bizim için daha öngörülebilir ve fonlarımızı enflasyona paralel götürebildiğimiz bir ortam sağlıyor. Bu durum daha sağlıklı bir yönetim imkanı da sağlıyor. Planlarımızı hedeflenen yüzde 36 enflasyon ve enflasyona paralel döviz kuru artışlarına göre yapıyoruz. Umudumuz bu şekilde devam etmesi ve çarkları döndürebileceğimiz bir ortam olması.