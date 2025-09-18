MB kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını 25 baz puan düşürdü.

18.09.2025 09:40:270
MB kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı. Değişiklik kapsamında hesaplanan oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.

