25. İTÜ EMÖS'te ana tema ‘Dinamik Hikaye’

Sanayi devriminden beri süregelen endüstri hikayesinin, dünün, bugünün ve yarının inceleneceği 25. İTÜ EMÖS; ‘’Dinamik Hikaye’’ teması çerçevesinde Dijital Ekonomi, Otomasyon, Humanized Big Data, Immersive Technology, Ultimate Flexible Working Environment ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) alt başlıkları incelenecek.



QNB Finansbank ana sponsorluğunda, Atlasglobal, Bosch, Henkel, LC Waikiki, Unilever, Anadolu Group, Arçelik, BSH, Pladis, Şişecam, Vaillant Group, Vodafone, Allianz, Colgate-Palmolive, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Ford Otosan, Hayat Kimya, KPMG, Loreal, Migros, Pfizer, Sompo Japan Sigorta gibi şirketlerin katılımıyla gerçekleşen ve 5 gün sürecek olan etkinlik kapsamında, dinleyiciler alanında uzman üst düzey yöneticilerin katılacağı oturumlar ile hem güncel iş trendleri hakkında bilgi sahibi olacak hem de iş dünyasının önde gelen isimleri ile birebir iletişim kurma fırsatı yakalayacaklar.



Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek olan İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri ile dev şirketler ile vaka analizi, iş simülasyonu ya da eğitim gibi platformlarda bir araya gelme şansı yakalayacak olan katılımcılar, diğer yandan da kültür, sanat, kişisel gelişim vb. gibi ilgileri olan alanlar üzerine gerçekleşecek interaktif workshoplarla hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekler. Bu sene Kariyer Atölyeleri’nde QNB Finansbank Proje Yönetimi, Storytelling Academy Hikayeleştirme, Artbiztech Dijital Sanat Deneyimi, Intel Deeplearning, Onur Gözüpek Bitcoin ve Kripto Paralar, Sompo Japan Case Study Atölyesi gerçekleştirecek olup aynı zamanda Atlasglobal, Unilever, Henkel, LC Waikiki, Bosch, Ford Otosan gibi şirketler de çeşitli atölyeler düzenleyerek, katılımcılar ile bir arada olacaklar.



84 üniversite ve 96 farklı bölümden 1700’in üzerinde katılımcı ile gerçekleşen İTÜ EMÖS’te sen de yerini al, dünü, bugünü ve yarını birlikte inceleyelim!

www.ituemos.com adresinden etkinliğe kayıt olabilir ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgiyi alabilirsiniz