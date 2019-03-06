Albayrak'tan 'enflasyon' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edildiğini söyledi.

Kocaeli'de düzenlenen bir programda konuşan Albayrak, "Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı" dedi.

Albayrak, "Uygulamaya koyduğumuz para ve maliye politikalarının yanında, enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar ve tanzimin başarısıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 20'nin altını gördü" diye konuştu ve ekledi:

"İkinci çeyrekle beraber çok önemli ve olumlu adımları göreceğiz, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek. Bu da hem faiz hem maliyetleri hızlı bir şekilde düşürecek."

Beklentilerin altında artış gösteren Şubat enflasyonunun ardından TCMB'nin bugün saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

"Enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürecek" vurgusu yapan Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz indirimine gitmesi beklenmezken, karar metni, ilk faiz indiriminin zamanına ve yılın kalanında yapılacak faiz indiriminin miktarına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

"318 firma konkordatodan çıktı"

Kredi ve konkordatolar hakkında da bilgi veren Albayrak, KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.

Konkordato sürecinin terse dönmeye başladığını ifade eden Albayrak şöyle konuştu:

"Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Ocak ve Şubat 2019'da yeni konkordato müracaatları yarıdan fazla azalma gösterdi. Bu aylarda ayrıca bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hem girişler azaldı hem konkordatodan çıkışlar hızlandı."

Son çeyrekte yaklaşık 70 milyar liralık kredi küçülmesi yaşandığını anlatan Albayrak, Şubat ayında ise Ocak ayına kıyasla 43 milyar TL'lik kredi büyümesi gerçekleştiğini bildirdi.