64 Türk firması fuarda yer alırken, geçtiğimiz yıl 2.4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör bu yıl çıtayı yüzde 20 yükseğe koydu. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İhracatta birim fiyat artışı hedefine katma değerli üretimle ulaşılabileceğini belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı

40 ülkeden 1000 katılımcının yer aldığı fuar 80 bin m2’lik bir alandaki 5 holde düzenlendi. 27 bin 500 kişinin ziyaret ettiği fuarda ziyaretçilerin yüzde 60'ından fazlası Almanya dışından geldi. Fuarda yeni ürün ve teknolojik gelişmeler, son trendler ve güncel uygulamalar sektörün önde gelen firmalarının beğenisine sunulurken, en çok ziyaretçi Almanya’nın ardından İtalya, Hollanda, Türkiye, İspanya ve İngiltere’den oldu. En çok katılımcısı olan ülkeler ise Çin, Rusya, ABD, Kanada ve Japonya olarak sıralandı.

İHRACAT YÜZDE 22 YÜKSELDİ

Fuara info stand katılım gerçekleştiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, alüminyum sektörünün sanayi ve ekonomideki rolüne dikkat çekerek 2023 yılı hedeflerine ulaşmada ve gelişmiş ekonomiler arasında ilk sıralarda yer almasında sektörün hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Sektörün ilerlemesi yolundaki en büyük kaynağın bilgi ve deneyim olduğuna dikkat çeken Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı. Öztiryaki, üretim teknolojisi ve ürün kalitesinin pazar kazanımı ve rekabette avantaj sağlayacağını, özellikle AR-GE ve inovasyonun sektörün öncelikleri olduğu mesajını verdi.

Türkiye'nin alüminyum ihracatının artmaya devam ettiğini söyleyen Öztiryaki, "2018 yılı ilk 9 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 22’lik ihracat artışı yakaladık. 2018 yıl sonunda ise ihracatın önceki yıla göre yüzde 20’nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz. İhracattaki artış trendi birliğimizin ve firmaların özverili çalışmaları ile 2019 yılında devam edecek." dedi.

180 ÜLKEYE 2.4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Son yıllarda Türkiye'de istikrarlı bir büyüme trendi içerisinde olan alüminyum sektöründe 1500 firma faaliyet gösterirken, istihdam sayısı ise 30.000 bine ulaştı. Sektör geçtiğimiz 10 yılda yıllık ortalama yüzde 10 oranında büyüdü. Türkiye'de mevcut durumda kişi başı 10-15 kg olan alüminyum tüketim miktarının artan talebe bağlı olarak önümüzdeki dönemde 20-25 kg seviyesine kadar çıkması bekleniyor.

Dünya geneli ihracatı 2017 yılı itibariyle 172 milyar dolar olan sektörde Çin, Almanya ve ABD ilk sıralarda yer alıyor. Toplam 180 ülkeye ihracat yapan Türkiye, dünya ihracat pazarında yüzde 1.46’lık bir paya sahip. Alüminyumda dünya ithalatı ise 2017 yılı itibariyle 173 milyar dolar oldu. Sektörde ilk sırada yer alan ithalatçılar ABD, Çin ve Japonya olurken, Türkiye’nin dünya ithalattaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Son 5 yılda Türkiye'nin ihracatı yüzde 6 oranında artarken, 2017 yılı itibariyle 2.4 milyar dolara ulaştı. Almanya, yüzde 16'lık pay ile ihracatta ilk sırayı alırken, onu yüzde 5.88 pay ile İngiltere ve yüzde 5.19 ile İtalya takip ediyor. Sektörün en çok ihraç ettiği ürünler çubuk-profil, sac-levha-şerit ve inşaat aksamları olarak sıralanıyor. İhracatta hedef ülkeler ise başta AB olmak üzere, Fas, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Meksika, Şili ve Kanada olarak belirlendi. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İDDMİB İNFO STAND İLE KATILDI

Bu yıl 12'incisi düzenlenen sektörün prestij fuarı olan Aluminium Dusseldorf 2018'e İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği info stand ile katıldı. Fuara 64 Türk firması da bireysel katılım gösterdi. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve yönetim kurulu üyelerinin yanında Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya katılımcı firmaların standlarını ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Almanya ekonomisi ile Türk Alüminyum sektör ihracatı değerlendirildi, ayrıca Türk firmalarının pazar hakkında görüşleri konusunda bilgi edinildi.