Asgari ücret açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında asgari ücret, yüzde 14.2 artışla, brüt 2029, net 1.603 lira olacak.