Bitcoin düşüşe geçti

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Salı günkü yüzde 12'lik düşüşün ardından kaybını artırdı.

Söz konusu düşüşle birlikte daralan üçgen formasyonunu aşağı doğru kıran Bitcoin, sakinlik dönemini sert bir şekilde yükselen volatilite ile bitirdi.

Bitcoin, dünkü işlemlerde yüzde 17 düşerek 8.087 dolar ile Ocak 2018'den beri görülen en sert gün iç kaybını kaydetti. Alternatif kripto paralar Ether ile Litecoin'ın kayıpları da sırasıyla yüzde 25 ile yüzde 21'i gördü.

Traderlar Bitcoin'un kaybına ilişkin, Pazartesi günü işlem görmeye başlayan fiziki teslimatlı bir günlük Bitcoin vadelilerinin zayıf tanıtımı da dahil olmak üzere birden fazla nedeni işaret ediyor.