Brexit anayasal krize dönüştü

İngiltere parlamento başkanı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi. Krizi aşmak için parlamentoda yeni dönem başlatılabilir.

İngiltere parlamentosu başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söylemesinin ardından Başbakan Theresa May'in Brexit planları daha da çıkmaza girdi.

İngiltere parlamentosu, May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılmak isteyen Brexit yanlıları "anlaşmasız" Brexit'i şimdi daha olası olarak görüyorlar ancak hükümet AB'nin onaylaması halinde Brexit'i 29 Mart çıkış tarihinden sonraya ertelemeye çalışacağını açıkça belirtti.

Bu arada Başsavcı Robert Buckland, "Büyük bir anayasal kriz içindeyiz" dedi. Buckland, May'in anlaşmayı Avam Kamarası’nda oylamaya sunmanın bir yolunun parlamento oturumunu erken sona erdirmek ve yeni bir dönem başlatmak olabileceğini belirtti.

İngiliz parlamentosunun 1604 yılına dayanan emsallerine göre, parlamento kurallarında milletvekillerinin reddettiği bir önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle aynı dönem içinde Avam Kamarası'nda bir kez daha oylanamayacağı ifade ediliyor.

Bunun konuyla ilgili "son söz" olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden parlamento başkanı Bercow, hükümetin daha önce oylananlarla aynı olmayan yeni bir teklif sunabileceğini söyledi.

Sterlin, Bercow'un açıklamalarıyla euro ve dolar karşısında günün dip seviyesine geriledikten sonra, hükümet, Kuzey İrlandalı milletvekilleriyle anlaşma müzakerelerinin sürdüğünü söylediğinde toparlandı. May'in azınlık hükümetini destekleyen bu milletvekilleri şu ana kadar Brexit anlaşmasına karşı çıktılar.

Bercow'un kararı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığını artırmış göründüğü için May'in Muhafazakar Partisi'ndeki AB'ye muhalif olan parlamenterler tarafından memnuniyetle karşılandı.



