2018'de 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı. Tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu.

Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelinin artması hedefiyle çalışan Çelik İhracatçıları Birliği, 2018 yılında tüm ürünlerde en çok ihracat yapan ilk üç çelik firmasına 27 Kasım tarihinde Le Meridien Otel'de ödüllerini takdim etti. 2018 yılında 16 farklı ürün kategorisinde ilk üçe giren 39 firma yer alırken, tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu. Ödülü, İÇDAŞ adına İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan alırken, Çolakoğlu adına Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu aldı.

İnşaat çeliği ve filmaşin kategorisinde Diler Dış Ticaret adına ve alaşımlı çelik kategorisinde Asil Çelik adına Fatma Tuba Yazıcı ödül aldı. Sıcak yassı kategorisinde İskenderun Demir Çelik ve soğuk/kaplamalı yassı kategorisinde Ereğli Demir Çelik adına ödülü alan isim Başak Turgut oldu.

Yeni pazarlarla kayıpları telafi ettik

Çelik sektörünün yurtdışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “2019 yılını geçen seneye yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi. Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektörünün başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda kayıp yaşamasına karşın yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi ettiğini belirten Aslan, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar tüm bölgelere Türk çeliğini ulaştırdıklarını söyledi.

Çelik İhracatçıları Birliği’nin sektörün ihracatının artmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aslan, "İhracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmesi için sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirecek ve Türk çeliğini dünyanın her tarafında tanıtılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Korumacılık duvarlarına karşın üstün çaba ve gayretleriyle başarılı bir ihracat performansı sergileyen tüm firmalarımızı tebrik ederim.” dedi.