Davos Zirvesi başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi, yarın İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak. 23-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek Davos Zirvesi, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.

Liderlerden yoğun ilgi

Davos Zirvesi'ne çok sayıda ülkenin lideri katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanı sıra İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe de zirveye katılım gösterecek.

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek. Bu kapsamda toplantılara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing de iştirak edecek.