Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu.

Savunma sanayide son 16 yıldaki atılımlar sayesinde Türkiye'nin çok farklı ve ileri bir noktaya geldiğini söyleyen Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"- Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez.

- Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

- Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz.

- Özel sektörümüz çıktı ortaya, insansız hava aracını da silahlı insansız hava aracını da yaptı. Şimdi daha da ileri gidecekler, buna inanıyorum. Çok daha güçlüsünü yapacaklar.

- Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır.

- Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum.

- Türkiye, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız.

- Suriye'nin kuzeyi bizim güneyimiz. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içindeler. Biz, 'Bunlar teröristtir' diyoruz, bizim stratejik ortaklarımız, başta Amerika olmak üzere 'Bunlar terörist değildir' diyor. Bunlar PKK'nın yan kollarıdır, bütün ispatlar ortada. Siz bizimle niye hareket etmiyorsunuz da gidip onlarla hareket ediyorsunuz?

- Münbiç'te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki '30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz.' Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler.

- İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçtik. Sıra, Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.

- Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Şu anda hala uygulanıyor.

- Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını sahaya sürmeyi tercih etti. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız?

- (Amerika Birleşik Devletleri) Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Kiminle yan yana? Kendi bayraklarıyla o paçavralar yan yana. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi.

- Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık.

- Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır.

- Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz.

- (Fırat'ın doğusu) ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristeleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır.

- Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza 'ağır silah vermedik' dediler. Mevcutları da 'DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz?

- Her şeye rağmen Amerika'yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz.

- Hala etkinlik gösterdiği 150 kilometrekarelik alandan söz ediliyor. Tüm mesele buysa DEAŞ unsurlarını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız.

- Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor ve dürüst davranmıyorlar, oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü."