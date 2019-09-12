Füsun Kuran, Bir Dilek Tut CEO’su oldu

Füsun Kuran, Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su oldu. Kuran, Bir Dilek Tut’dan önce Stefanel, Brooks Brothers ve RMK Classic gibi şirketlerde de Genel Müdür ve CEO’luk görevlerinde bulundu.

12 EYLÜL, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Füsun Kuran, Bir Dilek Tut CEO’su oldu

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) yönetim kurulu Bir Dilek Tut CEO’su görevine iş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran’ı getirme kararı aldı.

İş hayatına Arthur Andersen’da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel’de 2001 yılında Genel Müdür oldu. 2005’te Capital Dergisi “Başarıya Yürüyen En Genç Genel Müdür’’ ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic’de CEO olarak görevini yürüttü.  2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görev alıyor.

İzmir Amerikan Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kuran, Marmara Üniversitesi İşletme ve Organizasyon bölümünde doktora çalışmasını sürdürüyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İşte en borçlu şirketler

İşte en borçlu şirketler

Carrefour, rakibini satın alabilir

Carrefour, rakibini satın alabilir

ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı yüzde 42 arttı

ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı yüzde 42 arttı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.