Türkiye İş Bankası ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) güçlerini girişimci gençler için birleştirdi.

İş Bankası ile Girvak işbirliği basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, girişimcileri desteklemeyi Türkiye için değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirtti.

Banka olarak yıllardan gelen misyonlarıyla daima girişimcilerin yanında olduklarının altını çizen Sezen, “Dijital çağda değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olarak gördüğümüz girişimcilere verdiğimiz kesintisiz desteğin en somut örneği Workup programıdır” dedi. Workup programının 3 yıldır faaliyette olduğunu hatırlatan Sezen, “Bu programla girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar 40 mezun verdiklerini bildiren Sezen, “Beşinci dönemde 10 girişim hala çalışmalarına devam ediyor. En son yaptığımız açılımla Workup girişimleri ve mezunları arasından seçilen 3 girişimimiz yarın ABD’ye, Silikon Vadisi’ne giderek, oradaki pazarlarda yer edinebilmek için kendi sektörlerindeki potansiyel müşteri ve yatırımcılardan oluşan şirketlere iş fikirlerini sunarak işbirliği zemini arayacak” şeklinde konuştu. Sezen son olarak ise erken aşama girişimlerin ihtiyaç duyduğu yatırım olanaklarını sağlamak amacıyla İş Bankası bünyesinde kurdukları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 2019 yılı içinde Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden Kolay İK ve Mutlubiev’e yatırım yaptığını ifade etti.