Hazine, 4,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam 4 milyar 447,3 milyon liralık satış yapıldı.

21 EKİM, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine, 4,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir 6,90 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirdi. Düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 697,3 milyon TL oldu.

İhaleler öncesi yapılan 2 milyar 750,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 4 milyar 447,3 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay (91 Gün) vadeli Hazine bonosu ve 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

244 milyon liralık hazine bonosu satışı

- Hazine bonosu ihalesinde satışların net satış 243,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
- Hazine bonosu ihalesinde ihalede satışların nominal tutarı 252,0 milyon TL oldu.
- İhaleye 504,0 milyon TL nominal teklif geldi.
- İhalede bileşik faiz en düşük %13,94, ortalama %14,00, en yüksek %14,05 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama %13,32 seviyesinde geldi.
- İhalede minimum 96.767 TL, ortalama 96.777 TL fiyat oluştu.
- Bono ihalesinde satılan kağıtlar 23 Ekim 2019 Çarşamba günü ihraç edilecek.
- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 22 Ocak 2020'de olacak.

1,45 milyar liralık tahvil  satışı

- Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 453,4 milyon TL oldu.
- Sabit kuponlu tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 1 milyar 458,0 milyon TL oldu.
- İhaleye 2 milyar 483,0 milyon TL nominal teklifin geldi.
- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 14,30, ortalama yüzde 14,47, en yüksek yüzde 14,71 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama yüzde 13,98 seviyesinde geldi.
- İhalede minimum 99.307 TL, ortalama 99.687 TL fiyat oluştu.
- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 23 Ekim 2019 Çarşamba günü ihraç edilecek.

Kupon tarihleri belirlendi

- Tahvilin 6 ayda bir reel kupon ödeme oranı %6,90 olacak.
- Kupon tarihleri 22 Nisan 2020, 21 Ekim 2020, 21 Nisan 2021 ve 20 Ekim 2021 olarak belirlendi.
- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de yapılacak.
- Bir önceki 2 yıllık ihalede ortalama faiz yüzde 15,44 olarak gerçekleşmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni kredi paketi geliyor

Yeni kredi paketi geliyor

ECB Başkanı olarak atandı

ECB Başkanı olarak atandı

İSPARK’ta “kartlı ödeme” dönemi başladı

İSPARK’ta “kartlı ödeme” dönemi başladı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.