Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam 4 milyar 447,3 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir 6,90 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirdi. Düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 697,3 milyon TL oldu.



İhaleler öncesi yapılan 2 milyar 750,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 4 milyar 447,3 milyon TL'ye ulaştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay (91 Gün) vadeli Hazine bonosu ve 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

244 milyon liralık hazine bonosu satışı



- Hazine bonosu ihalesinde satışların net satış 243,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Hazine bonosu ihalesinde ihalede satışların nominal tutarı 252,0 milyon TL oldu.

- İhaleye 504,0 milyon TL nominal teklif geldi.

- İhalede bileşik faiz en düşük %13,94, ortalama %14,00, en yüksek %14,05 oldu.

- İhalede basit faiz ortalama %13,32 seviyesinde geldi.

- İhalede minimum 96.767 TL, ortalama 96.777 TL fiyat oluştu.

- Bono ihalesinde satılan kağıtlar 23 Ekim 2019 Çarşamba günü ihraç edilecek.

- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 22 Ocak 2020'de olacak.

1,45 milyar liralık tahvil satışı



- Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 453,4 milyon TL oldu.

- Sabit kuponlu tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 1 milyar 458,0 milyon TL oldu.

- İhaleye 2 milyar 483,0 milyon TL nominal teklifin geldi.

- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 14,30, ortalama yüzde 14,47, en yüksek yüzde 14,71 oldu.

- İhalede basit faiz ortalama yüzde 13,98 seviyesinde geldi.

- İhalede minimum 99.307 TL, ortalama 99.687 TL fiyat oluştu.

- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 23 Ekim 2019 Çarşamba günü ihraç edilecek.

Kupon tarihleri belirlendi



- Tahvilin 6 ayda bir reel kupon ödeme oranı %6,90 olacak.

- Kupon tarihleri 22 Nisan 2020, 21 Ekim 2020, 21 Nisan 2021 ve 20 Ekim 2021 olarak belirlendi.

- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de yapılacak.

- Bir önceki 2 yıllık ihalede ortalama faiz yüzde 15,44 olarak gerçekleşmişti.