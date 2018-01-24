İkramiye tarihi netleşti

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, kamu işçilerine verilen ikramiyenin ilk yarısı, 26 Ocak tarihinde ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise, 8 Haziran tarihinde verilecek.

Bakanlar Kurulu, yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin ikramiyesinin ise tek seferde ve 24 Aralık tarihinde ödenmesini kararlaştırdı. İkramiye ödemeleri, işçilerin bir maaşı tutarında yapılacak.