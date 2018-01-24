İkramiye tarihi netleşti

Bakanlar Kurulu'nun, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, kamu işçilerine verilen ikramiyenin ilk yarısı, 26 Ocak tarihinde ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise, 8 Haziran tarihinde verilecek.
Bakanlar Kurulu, yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin ikramiyesinin ise tek seferde ve 24 Aralık tarihinde ödenmesini kararlaştırdı. İkramiye ödemeleri, işçilerin bir maaşı tutarında yapılacak.