İngiltere Merkez Bankası'na yeni başkan

İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey, Carney'in yerine İngiltere Merkez Bankası başkanı olarak atandı.

20 ARALIK, 20190
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İngiltere Merkez Bankası'na yeni başkan

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey'in İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atandığını açıkladı.

60 yaşındaki Bailey, 2016 yılında Financial Conduct Authority'nin CEO'su olarak şimdiki görevine geçmeden önce BoE'de 30 yıl çalıştı. Financial Times, konuyla ilgili daha önce yayımladığı haberde, Bailey'in BoE başkanı olarak seçileceğini ve açıklamayı Cuma günü Maliye Bakanı Sajid Javid'in yapmasının beklendiğini bildirmişti.

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