Esin Erk Mashaki 1953'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Çamlıca Kız Lisesinin ardından, 1977'de Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 30 yıl diş hekimliği yaptıktan sonra 2007'de emekli oldu. Emeklilikten sonra Feneryolu Pratik Kız Sanat Okulu Resim Bölümünde 4 yıl farklı dallarda çalıştı. 2012 yılından bu yana Kadıköy Seven Sanat Galerisinde Ressam Cevat Soleimanpour ile resim çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Kadın Ressamlar Derneği üyesidir. Esin Erk Mashaki 2010'da Kadıköy Merkez Sanat Galerisinde, 2011'de Çorum Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde, 2013'te Kadir Has Üniversitesinde ve Şirket-i Hayriye Sanat Galerisinde, 2014-2017 yıllarında ise Caddebostan Kültür Merkezinde ve Seven Sanat Galerisinde çeşitli Karma Sergilere katıldı.