Alanında bir ilk olan ve on binlerce kadın girişimciye ulaşarak Türkiye’deki kadın girişimci ekosisteminin büyüyüp gelişmesine büyük katkı sunan “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”, 13. yılını geride bıraktı. Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ dallarında ödüle layık görülen isimler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Geleceğe güvenle bakan ve hem birbirlerine hem de kendilerinden sonra gelecek girişimcilere ilham olan kadınlardan oluşan güçlü ve büyük bir platforma dönüşen yarışmada, GÜLSHA markasının yaratıcısı Gülşah Gürkan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçildi. Eray Plastik girişimiyle Müzeyyen Erakuman Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi olurken; Denebunu kurucusu Duygu Akbudak Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi ödülünü aldı. Hayata geçirdiği Es Kariyer ile de Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü Esra Odabaşı kazandı.

“133 BİN KADIN GİRİŞİMCİ VAR”

Ödül töreninde yaptığı konuşmada girişimcilik konusunun Garanti BBVA’nın stratejik öncelikleri arasında yer aldığını ve bugüne kadar bu alanda pek çok çalışmaya imza attıklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Güncel veriler, Türkiye’de 133 bin civarının kadın girişimci olduğunu söylüyor. Bu, ülkemizdeki tüm girişimcilere bakıldığında yüzde 9 gibi bir orana denk geliyor. 2000’li yılların başında ise bu oran yüzde 5 civarındaydı. Gözlemlediğimiz bu yükseliş hepimiz için umut verici olsa da kat etmemiz gereken yol hala çok uzun” dedi. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın sadece bir ödül programı olmadığını, geleceğe umutla ve güvenle bakan, birbirinden güç alan kadınlardan oluşan büyük bir platform olduğunu vurgulayan Baştuğ, “Bu platformda yıllar içinde gelişimine şahit olduğumuz ve tüm ülkeye yayılan girişimcilik hikayeleri bizim için birincil motivasyon kaynağı” diye konuştu.

“KADIN GİRİŞİMCİ OLMAK 3 KAT DAHA ZOR”

Törende konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de Türkiye’de girişimci olmanın kadın girişimciler için erkeklerden 3 kat daha zor olduğunu ifade ederek, “Çünkü işin içine kültürel ön yargılar, ev işleri ve çocuk bakımı, kadının toplum içinde itildiği ikincil rol geliyor. Bir başka ifadeyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları işin içine giriyor. Dolayısıyla, erkek konuklarımız kusura bakmasınlar ama kadın girişimcilerin başarısı çok değerli” dedi. Kadınların iş dünyasındaki potansiyellerinin gerçeğe dönüştürülmemesi halinde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve refaha ulaşamayacağını kaydeden Erdem, “Kadın girişimcileri desteklemek, burada verilen ödüller, karşımıza çıkan ilham verici başarı öyküleri bu yüzden önemli” şeklinde konuştu. Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ise Ekonomist, Garanti BBVA ve KAGİDER olarak 13 yıldır güç birliği yaparak kadın girişimci oranının ikiye katlanmasına katkı sunduklarını vurguladı ve “Eğer kadın girişimciler de kendi aralarında daha fazla işbirliği yaparsa, kadın girişimci oranı yükselmeye devam edecek ve ekonomide beklentilerin üzerinde bir büyüme olanağı yakalayabileceğiz” dedi.