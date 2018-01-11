'Kurumsal Yönetim Zirvesi' 17 Ocak'ta

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek olan Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin ana teması “Kurumsal Yönetimin İtici Gücü: Esneklik ve Dayanıklılık” olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin on birincisi 17 Ocak 2018’de InterContinental İstanbul Hotel’de düzenlenecek. Açılış konuşmalarını TKYD Başkanı Ali Pandır, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın yapacağı zirveye Pelin Akın, Batu Aksoy, Esin Güral, Murat Kolbaşı, Hakan Kayganacı, Seymur Tarı, Murat Özgen, Uğur Bayar ve İlhami Koç gibi iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Yönetim kurullarının şirketlerin kurumsal dayanaklıklarını artırmada aldıkları rollerinin konuşulacağı zirvenin ana konuşmacısı, riskler ve iş sürekliliği konusunda uluslararası bir otorite olan DRI (Disaster Recovery Institute) International Başkanı Chole Demrovsky olacak.

StratejiCo. ve EY’nin katkılarıyla hazırlanan Kurumsal Dayanıklılık Araştırması’nın ilk sonuçlarının da açıklanacağı zirvede, şirketlerin yıl içerisinde aldıkları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları temel alınarak verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri 8. kez sahiplerini bulacak.