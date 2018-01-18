"OHAL son bulmalı"

TÜSİAD'ın 48. Olağan Genel Kurul Toplantısıİstanbul Intercontinental Oteli’nde düzenlendi. Toplantının açılışında 1971-1979 yılları arasında TÜSİAD’ın ilk başkanlık görevini üstlenen merhum Feyyaz Berker için bir anma töreni gerçekleştirildi.

"SON KEZ UZATILMIŞ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhanyaptı. OHAL'in yabancıların yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini söyleyen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "OHAL'in son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz" dedi. Özilhan ayrıca, "Üretmeden tüketiyoruz, tüketmek için borçlanıyoruz" eleştirisini yaptı.

"OHAL SON BULMALI"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yaptığı konuşmada, "Acilen demokrasi ortamına dönmemiz en doğrusudur. Bu nedenle atılması gereken ilk adım OHAL'in son bulmasıdır" dedi.

Konuşmasında "Demokrasiyi bozdurup bozdurup kullanamazsınız" ifadesini kullanan Bilecik, Fransa'nın Türkiye'nin AB ile üyelik süreci ile ilgili "üyelik yerine başka bir yol bulunması" açıklamasını eleştirerek, "Brexit örneği AB dışı kalmanın maliyeti hakkında herkese fikir verdi" dedi.

"AB İLE MÜZAKERELER FİİLEN İLERLEMESE DE SÜREÇ RESMEN KOPMAMALI"

Bilecik, "AB ile müzakereler fiilen ilerlemese de süreç resmen kopmamalı, tam üyelik perspektifi korunmalı. Daha olumlu siyasal koşullar oluşana kadar entegrasyon devam etmelidir” dedi.

Toplumda AB üyeliğini isteyenlerin oranının yüzde 70’ler seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hayli yüksek rakamın bize işaret ettiği mesaj, her şeye rağmen Türk toplumunun sosyal standartları ileri, refah seviyesi yüksek, demokratik bir hukuk devletinde yaşama iradesinin ne kadar güçlü olduğudur. Türk toplumu çok iyi bilir ki ‘göstermelik demokrasi’ diye bir şey yoktur. Demokrasi altın kadar kıymetlidir ama çeyreği de yarımı da olmaz. Demokrasiyi bozdurup kullanamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris ziyaretleri sırasında Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin üyelik sürecinin, tamamen değilse bile demokrasi kalitesinde yükselme işaretleri görülene kadar sona erdiğini söyledi. Üyelik yerine Türkiye ile yeni iş birliği yolları, yöntemleri bulunması gerektiğinden bahsetti. Bu tür ikinci sınıf konumlandırma, ülkemizin küresel siyaset dengeleri ve ekonomik rekabet menfaatleri açısından olumsuz bir gelişme olur.

Brexit örneği AB dışında kalmanın maliyeti hakkında herkese bir fikir verdi. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin hukuksal temelini üyelik süreci oluşturur. Asya’dan Amerika’ya tüm dünya ekonomik aktörleri için Türkiye’nin çekim gücünde, AB ile mevzuat uyumu ve üyelik sürecinin güvencesi belirleyici etkenlerdir. AB ile müzakereler fiilen ilerlemese de süreç resmen kopmamalı, tam üyelik perspektifi korunmalı. Daha olumlu siyasal koşullar oluşana kadar gümrük birliği, güvenlik ve enerji gibi somut alanlarda entegrasyon devam etmelidir.”

TÜSİAD'IN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti.

'İşadamlar'ı kısmını İşinsanları olarak değiştiren dernek, kararı oy birliği ile aldı.

Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.