"Powell'dan hiç memnun değilim"

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'dan hiç memnun olmadığını söyledi

28 KASIM, 20180
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"Powell'dan hiç memnun değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post ile gerçekleştirdiği mülakatta Fed Başkanı Jerome Powell'dan hiç memnun olmadığını söyledi.

Trump, Post'a Salı günü yaptığı değerlendirmede “Seçimim Jay'den şimdiye dek hiç memnun değilim; hem de hiç.” dedi.

Fed'i faiz artırımlarından dolayı ardı ardına eleştiren Trump, mülakat boyunca Powell'dan uzun uzadıya şikayette bulundu.

Trump, hisse sneedi piyasasının son dönemdeki çöküşü ve GM'nin gelecek yıl Kuzey Amerika'da beş fabrika kapayacağı ve 14 bin kişinin işten çıkarılacağı yönünde bu haftaki açıklamasından merkez bankasının politikalarını sorumlu tuttu.

ABD Başkanı, “Ben anlaşmalar yapıyorum ve Fed yardım etmiyor. Hata yapıyorlar çünkü benim içgüdülerim var ve içgüdülerim bazen bana herhangi birinin anlatabileceğinden fazlasını söylüyor.” dedi.

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