Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi Temsa'nın önce True Value Capital Partner's fonuna satılması, ardından da üretime ara vermesi tartışmalara neden oldu. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Temsa operasyonu TBMM gündemine kadar gelirken, şirkete kredi veren bankaların kredi ve teminat mektuplarında yaşanan ödeme ve tazmin zorlukları nedeniyle haciz işlemlerine başladıkları ifade edildi.

MİLYARI AŞKIN YÜKÜMLÜLÜK

Sabancı Holding, 1968 yılından beri üretimini sürdüren Temsa'yı geçen mayıs ayında İsviçre'de kurulan True Value Capital Partner's'a satmıştı. Temsa'yı alan şirketin Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından İsviçre'nin Lozan kentinde satıştan yaklaşık 2 ay önce mart ayında 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulduğuna işaret edilirken, şirketin 23 Aralık 2019 tarihine kadar Temsa'da üretimi durdurması tartışmaları alevlendirdi. Temsa'nın üretime ara vermesinin, şirketin finansal yönden sıkıntıda olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Temsa'nın kamu bankaları da dahil çok sayıda bankaya nakdi kredilerle teminat mektuplarından oluşan milyar lirayı aşan yükümlülüklerinin bulunduğu konuşuluyor. Temsa'nın vadesi dolan yükümlülükleriyle ilgili ödeme ve tazmin zorlukları yaşadığını belirten kaynaklar, alacaklı bankaların gününde ödenmeyen borçları tahsil etmek için haciz işlemi başlattığını ifade ettiler.