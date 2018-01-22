Trabzon Limanı’na 6,3 kat talep

Trabzon Limanı’nın 97.7 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına 614 milyon TL talep gelirken, yurt içi bireysel yatırımcıların talepleri yaklaşık yüzde 18 oranında karşılanabildi.

Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın halka arzı tamamlandı. 15.50 TL birim fiyatla halka arz edilen toplam 97.7 milyon TL değerindeki paya karşılık, 614 milyon TL, halka arzın 6.3 misli talep toplandı. Payların tamamının yurt içi yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18 karşılanabildi.

18-19 Ocak tarihlerinde talepleri toplanan halka arzda Deniz Yatırım liderliğinde 29 aracı kurum görev aldı. Halka arza sunulan toplam 6.3 milyon adet paya karşılık yurt içi bireysel yatırımcılardan 30.2 milyon adet ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.4 milyon adet olmak üzere toplam 39.6 milyon adet talep toplandı.

Halka arzda tahsisat grupları bazında gelen talepler değerlendirilerek Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen 5.670.000 TL nominal değerli payların 315.000 TL nominal değerli kısmı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisine aktarıldı. Buna göre halka arzın yüzde yüzde 85’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arz sonuçlarına göre toplam 10 bin 19 başvuru karşılanmış oldu.

Yüzde 30’unu halka açan şirket paylarının, Borsa onayına bağlı olarak, 24 Ocak 2018 Çarşamba gününden itibaren 15.50 TL birim fiyat ve “TLMAN” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Yüzde 2 bonus verilecek

Trabzon Limanı halka arzı teşvik ve uygulamalarla yatırımcıların ilgi odağı oldu. Günlük Alım Emri uygulaması çerçevesinde halka arz büyüklüğünün 2/3’üne karşılık gelen 65.1 milyon TL kaynak ile halka arz fiyatından 10 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak. Ayrıca halka arzdan pay alıp 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılar yüzde 2 bonus pay kazanacak.



Halka arzdaki bir diğer teşvik ise Deniz Yatırım’dan verildi. Trabzon Limanı halka arzına özel, 50 adet ve üzeri başvurarak pay almaya hak kazanan toplam 8.740 yatırımcıya Deniz Yatırım tarafından 1 pay hediye edildi.