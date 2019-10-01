Türkiye, cinsiyet eşitliğinde sınıfta kaldı

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre politika, ekonomi, sağlık ve eğitim arasındaki toplumsal cinsiyet farkının kapatılmasının üç yıl içinde ilk kez daraldığı tespit edildi. Bu yıl ki yörüngeye göre, geçen yıl hesaplanan 108 yıla kıyasla bu açığı kapatmak 99.5 yıl sürecek.



Ekonomik fırsat açığı, geçen yılın 202 yılda kapanacakken bu yıl 257 yıla genişleyerek kötüleşti. Raporda, bu açığı kapatmanın en büyük zorluklarından birinin kadınların bulut bilişim, mühendislik, veri ve Yapay Zeka gibi yeni ortaya çıkan rollerde yetersiz temsil edilmesi olduğu tespit edildi.

Türkiye ise raporda 153 ekonomi arasında 130'uncu sırada yer alıyor. İşte bazı öne çıkanlar şöyle;

• Türkiye, dünya sıralamasında benzer işlerdeki ücret eşitliği sıralamasında 106’ıncı,

• Ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde 136’ıncı

• Siyasi yetkilendirmede 109’uncu ve bakanlık pozisyonundaki kadınların yüzdesinde ise 113’ıncı

• Eğitimsel kazanımda dünyada 113’uncu,

• Sağlık ve hayatta kalmada 64’uncu sırada yer alıyor.