Türkiye, EBRD'ye fon sağlayıcı oluyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yarın İstanbul'da imzalanması planlanan bir anlaşma ile Türkiye, EBRD'ye fon sağlayıcı olacak.

Konu hakkında bilgi sahibi üç yetkili, sağlanacak ilk fon tutarın 25 milyon euro olacağını, önümüzdeki dönemde ise bu tutarın artırılmasının planlandığını söyledi.

Bu kapsamDa anlaşmanın yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile Hazine ile EBRD arasında imzalanması öngörülüyor. Sağlanan fonun ilk etapta Türkiye'de sosyal yaşama dair projelerde kullanılması öngörülüyor.

Üst düzey bir yetkili, "Bu imza ile EBRD ile Türkiye arasında yakın olan işbirliğinin daha da yakınlaşmasının yolu açılmış olacak" dedi.

"Bu yıl 1.5 milyar euro yatırım bekliyorum"

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti de, TÜSİAD'ın 48. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, EBRD'nin Türkiye'ye son üç yılda 5.4 milyar euro yatırımı olduğuna dikkat çekerek, bu sene için de yatırım miktarı beklentisinin en az 1.5 milyar euro ve üstü olduğunu söyledi. Chakrabarti, EBRD için Türkiye'nin, Türkiye için de EBRD'nin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ile Almanya arasında geçen yıl yaşanan gerilimin ardından basında, EBRD dahil bazı Avrupa menşeli kuruluşların Türkiye'ye nakit akışını keseceği iddia edilmişti. Bu iddia EBRD başta olmak üzere Türk yetkililerce yalanlanmıştı.

Bu iddiaların ardından EBRD Türkiye'ye yönelik ilk nakit akışı ise kısa süre önce Türkiye'de bir şirket tarafından ilk kez ihraç edilen "yeşil ve sürdürülebilir" tahvil ile gerçekleştirmişti. Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve PPP ile YİD projelerine ağırlık veren YDA'nın ilgili tahvil ile 400 milyon liralık borçlanma gerçekleştirmiş ihracın 90 milyon liralık kısmının EBRD tarafından alınmıştı.