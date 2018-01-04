TÜRKONFED, STEAM eğitimini Anadolu'ya yayıyor

TÜRKONFED’in gençleri girişimci eko-sistemi ile tanıştırmak ve teşvik etmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da hayata geçirdiği “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesi, bu yıl Anadolu’ya yayılıyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), geleceğin girişimcilerini yetiştirmek ve Türkiye’de genç girişimcilik eko-sistemi oluşturabilmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da hayata geçirdiği “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesini, bu yıl “STEM Anadolu” adıyla farklı illerde de sürdürecek. Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk eğitim, 20 Ocak’ta Diyarbakır’da verilecek. Dört farklı ilde gerçekleştirilecek STEM Anadolu projesi kapsamında, yıl içinde toplamda 160 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak. Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlikle mücadelede, gençlerin inisiyatif alabilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla başlatılan ve bu yıl Anadolu’ya yayılan proje, sürdürülebilir kalkınmada gençlerin dinamizminin kullanılabilmesini hedefliyor.

KADOOĞLU: “TÜRKİYE’NİN KALKINMASINDA GENÇLERİN YARATICILIĞINA İHTİYACIMIZ VAR”

“İşsizlik, Türkiye'nin kronik bir sorunu olmaya doğru giderken, özellikle genç işsizlikte ulaşılan son rakam, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında gençliğin dinamizmini yeterince kullanamadığımız gerçeğini ortaya koyuyor. Gençliğin, kariyer umutları ile iş dünyasının gençlikten beklentilerini, genç işsizlik rakamlarının ortaya koyduğu gerçeği de iyi analiz ederek doğru politikalarla yönlendirmek önem kazanıyor” diyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, dijital süreçlere hâkim olan gençlerin şirketleri dönüştürme kapasiteleri üzerine gelişmiş ülkelerin, özellikle nitelikli insan kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar yaptığının altını çizdi.

Eğitimin, özellikle mesleki formasyonu artıracak modellerle desteklendiğinde, küresel rekabette fark yaratacağına da değinen Kadooğlu, “Teori ile pratiğin dijital teknolojinin imkânlarıyla birleştirilmesi, özgüveni yüksek eğitimli ve kaliteli bir kuşağın yetiştirilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. TÜRKONFED olarak geçen yıl İstanbul’da başlattığımız STEM Projesi ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak, gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve beklentilerine uygun girişimci ekosistemini oluşturmamız önem kazanıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz STEM İle Girişimcilikte Yeni Ufuklar Projesi’ni Anadolu’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. TÜRKONFED’in en önemli çalışma alanlarından birisi eğitim ve girişimciliktir. Özellikle genç girişimciliğin desteklenmesini önemsiyoruz. STEM Anadolu sayesinde liseli gençlerimiz girişimcilik kültürü ile tanıştırırken, çok değerli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle melek yatırımcılara projeleri için destek arayacakları bir network de yaratmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin kalkınmasında gençlerimizin yaratıcılığına ihtiyacımız var” diye konuştu.

BU YIL 160 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

Proje kapsamında bu yıl başvurular arasından seçilecek 160 lise öğrencisi eğitim alacak. Diyarbakır, İzmir, Ankara, Eskişehir illerinde ikişer gün sürecek eğitimler için son başvuru tarihi ise 10 Ocak. Başvurular, https://goo.gl/forms/D4kSKB5v9aT19bYw1 adresi üzerinden yapılabiliyor. Dört farklı gruba verilecek eğitimler; Diyarbakır’da 20-21 Ocak, İzmir’de 25-26 Ocak, Ankara’da 1-2 Şubat, Eskişehir’de ise 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerden sonra İstanbul’da düzenlenecek kapanış toplantısında, gençler, kendi iş fikirlerini sunabilme imkânı yakalayarak, melek yatırımcı, mentor ve girişimcilerle bir araya gelecek.

GENÇLER, GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ İLE TANIŞTI

“STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” adıyla, ilk fazı geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen proje kapsamında, 30 lise öğrencisi girişimcilik eğitimlerinin ardından, geliştirdikleri fikirleri, şirket ve melek yatırımcılardan oluşan jüriye sunmuştu. Gençleri girişimcilik kültürü ile tanıştıran projenin ilk yılında sunulan girişim fikirleri arasında, kullanıcıların ilgi alanını doğru tespit ederek uygun kitap ve film önerisi yapan mobil bir uygulama; Hololens aracılığıyla henüz inşaat halindeyken evin tamamlanmış ve eşyalı halini gösteren mobil bir emlak uygulaması ve entegre edilebilir kalorimetre cihazı gibi projeler de yer almıştı.

GELECEK İÇİN STEM

Gençlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik derslerinin verildiği projeyle katılımcılar, ‘geleceğin yenilikçilik odaklı girişimcileri’ olmaları yolunda cesaretlendiriliyor. İngilizce ‘kök’ anlamına gelen ve Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan “STEM” alanlarında kariyere teşvik edilen lise öğrencileri, aldıkları eğitim sonrasında, projelerini melek yatırımcılara ve şirketlere sunuyor; hayallerini gerçekleştirebilmek üzere mentor desteği alabiliyor.