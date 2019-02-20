TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski

Bugün gerçekleştirilen TÜSİAD 49. Genel Kurulu'nda TÜSİAD Başkanlığını bırakan Erol Bilecik yerine, Simon Kaslowski seçildi.

Genel kurulda yapılan oylamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Simone Kaslowski kimdir?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı.

1995 yılında Organik Kimya Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen Kaslowski, TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Kaslowski, 2017'den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

"Yapısal sorunlar kısa vadeli adımlarla çözülemez"

Genel Kurul'da konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise, kısa vadeli çözümler yerine kalıcı adımlar atılması gerektiğini, ekonomide kırılganlık yaratan nedenler tedavi edilmezse sorunların tekrarlayacağını söyledi.

TÜSİAD 49. Genel Kurul toplantısında konuşan Özilhan şunları söyledi:

- Gıda fiyatlarındaki son aşırı yükselişe karşı bazı önlemler alınıyor fakat sorunun yapısal boyutunu çözmeye yönelik bir irade görmüyoruz.

- Alınan önlemler fiyatları belirli bir süre aşağı çekecektir fakat tarım üretiminde sorun devam ettiği sürece fiyatlar artış trendine tekrar geçecektir.

- Üretim ve satışlar düşüyor, yeni istihdam yaratılamıyor, işsizlik artıyor; kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor.

- Geçen Ağustos'ta çıkan yangının ateşi düştü, faiz, kur, enflasyon zirvelerden aşağı indi ancak kırılganlıkların sebepleri tedavi edilmezse aynı arazların tekrar görülmesi kaçınılmazdır.

- Hükümet ekonomik zorluklarla mücadele için paket üzerine paket açıyor; oysa yapısal sorunlar kısa vadeli adımlarla çözülemez.

- Hal denetimleri, KDV indirimleri ve futbol kulüp borçlarının yapılandırılması gibi alınan önlemlerin ortak hedefi kısa sürede sonuç almak.

- Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar.

- Kredi yeniden yapılandırmaları ve sektörlere yayılan konkordato ciddi sorunların tezahürleri; yapısal önlem alınmadan yapılanlar sorunların derinleşerek tekrarlanmasına yol açar.