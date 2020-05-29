1 Haziran'da nereler, hangi işyerleri açılıyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılacağını kaydeden Erdoğan, yeni normalleşme adımlarını açıkladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, “Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi.

Erdoğan, “Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.” diye konuştu.

Yeni normalleşme adımlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Ülkemiz içinde 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara riayet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Salgını kontrol altında tutuyoruz.

Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.

SEYAHAT SINIRLAMASI 1 HAZİRAN’DA BİTİYOR

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

KAMU PERSONELİ NORMAL MESAİYE BAŞLIYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran’da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ ESNAF

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek.

20 YAŞ ALTI UYGULAMA 18 YAŞA İNDİ

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.

RESTORAN, KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.

PLAJLAR, MİLLİ PARKLAR, BAHÇELER

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Müze ve ören yerleri 1 Haziran’da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00’e kadar hizmet verebilecektir.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILIYOR