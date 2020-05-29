1 Haziran'da nereler, hangi işyerleri açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılacağını kaydeden Erdoğan, yeni normalleşme adımlarını açıkladı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, “Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi.
Erdoğan, “Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.” diye konuştu.
Yeni normalleşme adımlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:
Ülkemiz içinde 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara riayet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Salgını kontrol altında tutuyoruz.
Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.
SEYAHAT SINIRLAMASI 1 HAZİRAN’DA BİTİYOR
KAMU PERSONELİ NORMAL MESAİYE BAŞLIYOR
65 YAŞ ÜSTÜ ESNAF
20 YAŞ ALTI UYGULAMA 18 YAŞA İNDİ
RESTORAN, KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
PLAJLAR, MİLLİ PARKLAR, BAHÇELER
SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILIYOR