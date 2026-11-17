Son beş yılda 26 milyon dolarlık ek fabrika yatırımı gerçekleştiren şirket, ileri Ar-Ge ve üretim yetkinlikleriyle Türkiye’deki konumunu güçlendirirken ihracat faaliyetleriyle de ürünlerini dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırıyor.

Yalın: “Önümüzdeki beş yıl içerisinde diyabet ilaçlarımızı 86 ülkeye ulaştırmayı ve bu alandaki ürünlerimizin ihracatının toplam ihracatımızın yüzde 38’ini oluşturmasını hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’den aldığımız güçle daha fazla insanın sağlığına katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet alanındaki 20. yılını özel bir resepsiyonla kutlayan Sanovel, “Diyabette Tam Yeri, Tam Zamanı” diyerek bu alandaki deneyimini, tedaviye sunduğu katkıları ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı. Hekimlerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, diyabetle mücadelede erken tanı ve farkındalığın önemine dikkat çekilirken, Sanovel’in 43 yıllık tecrübesi ve diyabet alanındaki 20 yıllık birikimiyle şekillenen güçlü tedavi yaklaşımı, yerli üretim yetkinlikleri ve yeni tedavi seçeneklerine yönelik çalışmaları da ele alındı.

Türk ilaç sektörünün lider şirketlerinden Sanovel, diyabet alanındaki 20 yıllık yolculuğunu 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği “Sanovel Diyabette 20. Yıl Resepsiyonu” ile kutladı. İstanbul’da The Peninsula Otel’de gerçekleştirilen resepsiyonda, Sanovel’in diyabet alanındaki çalışmaları ve bu alana sunduğu katkılar paylaşılırken, diyabetle mücadelede erken tanı, farkındalık ve tedaviye erişimin önemi vurgulandı. Derya Baykal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte diyabet alanında uzman hekimler hastalığa ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Atlası verilerine göre 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 20-79 yaş aralığındaki yaklaşık 589 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Her 9 yetişkinden birini etkileyen bu sayının 2050 yılında 853 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin 2045 yılında dünyada en fazla diyabet hastası bulunan ilk 10 ülke arasına gireceğinin ve 2050 yılında diyabetle yaşayan yetişkin sayısının 14 milyonu aşacağının öngörülmesi, erken tanı, hastalık farkındalığı ve etkili tedavi yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya Diyabet Günü’nün bu yılki “Early Action on Diabetes” teması da diyabetin erken tanısı, farkındalık ve zamanında harekete geçmenin önemine dikkat çekiyor. Sanovel, bu önemli mesajı “Diyabette Tam Yeri, Tam Zamanı” mottosuyla destekliyor.

“20 yıllık deneyimimizle diyabetle mücadelenin önemli paydaşlarından biriyiz”





Resepsiyonda konuşan Sanovel CEO’su Hülya Yalın, diyabet alanında geride bıraktıkları 20 yılın bu alana duydukları sorumluluğu, edindikleri deneyimi ve insan sağlığına katkı sunma kararlılıklarını temsil ettiğini belirtti.

Yalın, “Diyabet alanındaki 20 yıllık yolculuğumuz boyunca, güncel bilimsel kılavuzlar doğrultusunda tedavide tercih edilen molekülleri ürün portföyümüze kazandırarak farklı tedavi ihtiyaçlarına yanıt vermeyi odağımıza aldık. Bugün diyabet alanında ulaştığımız güçlü konum, 20 yıldır bu alana verdiğimiz önemin ve kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmaların bir göstergesi. Sanovel olarak Ar-Ge yetkinliklerimiz, üretim gücümüz, geniş ürün portföyümüz ve alanında uzman ekiplerimizle diyabetle mücadelenin önemli paydaşlarından biriyiz. Bu yıl Dünya Diyabet Günü ve diyabet alanındaki 20. yılımız kapsamında benimsediğimiz “Diyabette Tam Yeri, Tam Zamanı” mottosuyla da erken tanının, zamanında harekete geçmenin ve doğru tedaviye erişimin önemine dikkat çekiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki birikimimizi yeni tedavi seçenekleriyle geliştirerek daha fazla insanın sağlığına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yeni tedavi seçeneklerini portföyümüze kazandırmayı hedefliyoruz”

Sanovel’in diyabet alanındaki 20 yıllık deneyimini geleceğe taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hülya Yalın, yerli üretim gücünün ve değişen tedavi ihtiyaçlarına yanıt verebilmenin önemine dikkat çekti.

Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan önde gelen molekülleri Türkiye’deki üretim tesislerinde ürettiklerini ifade eden Yalın, “Diyabet alanında edindiğimiz 20 yıllık birikimi, değişen tedavi ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni çözümler geliştirmek için önemli bir güç olarak görüyoruz. İnsülin dışı enjektabl tedavi seçeneklerini hastaların kullanımına sunmak ve özellikle GLP-1 grubu tedavileri yakın gelecekte portföyümüze kazandırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Güçlü bir yerli üretici olarak sorumluluğumuzun yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle sınırlı olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin tedavi ihtiyaçlarına da bugünden hazırlanıyoruz” diye konuştu.

“Diyabet alanındaki birikimimizi dünyaya taşıyacağız”

Diyabet alanındaki çalışmalarını Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Hülya Yalın, yerli üretimin sürdürülebilir ilaç arzı ve tedaviye erişim açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Yalın, “Bir ilacın Türkiye’de geliştirilmesi, Türkiye’de üretilmesi ve dünyanın farklı coğrafyalarına Türkiye’den ulaştırılması, ülkemizin ilaç sektöründeki Ar-Ge, üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlıyor. Sanovel olarak diyabet alanındaki 20 yıllık deneyimimizi ve yerli üretim gücümüzü uluslararası pazarlara taşımayı önemsiyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde diyabet ilaçlarımızı 86 ülkeye ulaştırmayı ve bu alandaki ürünlerimizin ihracatının toplam ihracatımızın yüzde 38’ini oluşturmasını hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’den aldığımız güçle daha fazla insanın sağlığına katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

Diyabette erken tanı ve farkındalığın önemi vurgulandı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan diyabet, önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Türkiye’de diyabetle yaşayan yetişkin sayısının 2050 yılında 14 milyonu aşacağının öngörülmesi, erken tanı, hastalık farkındalığı ve etkili tedavi yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sanovel, Dünya Diyabet Günü’nün bu yılki temasına “Diyabette Tam Yeri, Tam Zamanı” mottosuyla destek vererek diyabetle mücadelede zamanında harekete geçmenin önemine dikkat çekiyor. Erken tanıdan doğru tedaviye erişime ve hasta farkındalığına kadar uzanan bu süreçte sağlık profesyonelleriyle birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor.

"Diyabetliler yanlarında bir bebek taşıyor gibi"





Resepsiyon kapsamında kendi diyabet yolculuğunu anlatan Derya Baykal, “Diyabetliler yanlarında adeta her an yemesine içmesine dikkat edecekleri bir bebek taşıyor” dedi.

Pek çok kişi gibi kendisinin de diyabetli olduğunun geç farkına vardığını aktaran Baykal, “Diyabet beni sahnede, yollarda giderken, aniden zayıflarken, geceleri tatlı içecekler içerken buldu” ifadesini kullandı.

Hekim-hasta iş birliğinin çok önemli olduğunu ve diyabetlilerin kendilerine dikkat etmeyi öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Baykal, “Bence diyabetteki en önemli şey, evde de olsa yürümek, tedaviyi aksatmamak ve istikrarlı ölçüm” diye konuştu.

Sonrasında Baykal, hastalığa ilişkin merak edilen soruları diyabet alanında uzman hekimlere sordu. Hekimler resepsiyonda tedavinin sürekliliğinin önemine dikkat çekti.

“Bir diyabetliye en önemli tavsiyeniz ne olurdu?” sorusuna ise şöyle yanıt verildi:

“Bir diyabetliye kendi diyabetini yönetecek kadar diyabeti öğrenmesini tavsiye ederiz. Bu şekilde hem tedavi kolaylaşıyor hem de diyabetli kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün oluyor.”