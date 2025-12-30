100. yılda dev hedef: THY dünyanın en büyük 5 hava yolundan biri olacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi bir otelde düzenlenen THY'nin Rize Tanıtım Programı'nda, THY'nin hem uçuş planlamaları hem de tanıtım faaliyetlerini katılımcılara anlattı.

Kendilerini 84 milyonun hava yolu şirketi olarak gördüklerini ifade eden Ekşi, "Tüm dünyaya uçuyoruz. 2003 yılında Türk Hava Yolları'nın 65 uçağı vardı ve dünyada uçak sıralamasında 35. sıradaydık. O dönem 55 ülke ve 103 noktaya uçuyorduk. Türk Hava Yolları butik bir hava yoluydu. Bugün geldiğimiz noktada ise tüm Türk milletimizin gururlanacağı bir rakamla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Ekşi, dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi olduklarının altını çizerek, "132 ülkeye, 356 noktaya uçuyoruz ve 514 uçağımız var. Türk Hava Yolları, dünyada uçak sayısı anlamında 9. hava yolu unvanına sahip. Bu da Türk insanının büyük bir başarısı ve gençlerimiz açısından da gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.

Şehirlerin altyapısının uygun olması halinde dünyanın her tarafından turist getirme imkanına sahip olduklarını belirten Ekşi, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla elimizde böyle güzel bir imkan var. İl olarak da bize düşen görev, eğer turist getirmek istiyorsak altyapımızı buna uygun tamamlamak zorundayız. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyuz. Diğer hava yollarının sıralamasında biz 132 ülkeye uçarken, bizi takip edenle arada büyük bir fark var. Bizi takip eden hava yolları 86 ülkeye uçuyor. Ethiopian Airlines, Air France, 83 ülkeye uçuyor. British Airways 79 ülkeye uçuyor. Birleşmiş Milletler de 193 ülke var. Türk Hava Yolları bugün uçtuğu network ile dünyanın yüzde 95'ine kendi uçaklarıyla ulaşabiliyor."





- "600'e yakın uçak siparişe girdi"

Ekşi, 2003'te 65 uçağı olan THY'nin bugün 514 uçağa ulaştığını vurgulayarak, "2033 yılında Türk Hava Yolları'nın 100. kuruluş yıl dönümünde 813 uçağa erişeceğiz. Buraya eriştiğimizde dünyanın ilk 5 hava yolundan biri olacağız. 600'e yakın uçak siparişe girdi. Bunların önümüzdeki 10-12 yıl içerisinde filomuza katılmasını bekliyoruz." dedi.

Uçakların tüm finansmanının THY'nin kaynaklarından karşılanacağına işaret eden Ekşi, "Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde ikinci bir Türk Hava Yolları daha inşa ediyoruz. Türk Hava Yolları'nı iki katına büyütüyoruz." dedi.

Ekşi, büyürken sadece yolcu taşımadıklarını aynı zamanda Türkiye'yi de dünyaya tanıttıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun dışında da Türk Hava Yolları, Türkiye'ye daha fazla turist getirmek için yoğun bir çalışma yapmaktadır. 2022'den beri bu amaçla 436 reklam kampanyası yaptık. 1460 influencerla çalışmalarda bulunduk. 26 ülkede 'Connect to Turkey' yani 'Türkiye'ye bağlan' sloganıyla etkinlikler yaptık. 124 sponsorluk yaptık. Türkiye'yi dünyaya tanıtıyoruz ve daha fazla turist gelmesini sağlıyoruz."

- 2026'da İstanbul'dan Rize'ye 10 sefer daha ilave edilecek

Rize'nin yurt dışı tanıtımı için 2025'te 4 kampanya yürüttüklerini ifade eden Ekşi, yapılan çalışmalarda toplam 13,7 milyon gösterim elde edildiğini söyledi.

Ekşi, 33 milyon takipçiye sahip 16 influencer ile işbirliği yapılarak farklı platformlarda 378 içerik paylaşıldığını, yurt dışı müdürlükleri aracılığıyla Rize-Artvin Havalimanı'ndan 19 tanıtım turu gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rize'ye 2026 için 20 tur planladıklarını belirten Ekşi, "Türk Hava Yolları sadece yurt içinden yurt içine yolcu taşımıyor, 'Yurt dışından buraya kimler gelebilir?' diye kendi kaynaklarıyla çalışma yapıyor. Gelen turistin Rize'de konaklanması ve burada zamanını geçirebilmesi için de hep beraber çalışmalar yapılması gerekir." dedi.

Ekşi, 2022'de Rize'ye ayda gerçekleştirilen 49 sefer sayısını 2025'te 69'a çıkarttıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2026 yılında 10 sefer daha ilave ederek 79'a çıkartacağız. Gündeme getirilen konulardan birisi de İstanbul'da akşam saatlerinde bir sefere ihtiyaç olduğu yönündeydi. Akşam saat 21.00'da İstanbul Havalimanı'ndan günde bir sefer ekliyoruz. Oradan kalkacak uçak tekrar geriye dönecek. İkinci seferimiz de nisan ayında yürürlüğe girecek. Yaz döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da ilave sefer koyacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuş slotları dolu. Dolayısıyla zaten kışın bir problem yok, esas yazın bir problem oluyor. Arkadaşlar bazı çalışmalar yapacak, uçak ayarlayacaklar. 2026 yılında İstanbul'dan Rize'ye ilave 10 seferle bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız. Gönül isterdi ki buraya çok daha fazla sefer koyalım ama biz 84 milyona hitap ediyoruz."

Özellikle son iki yıldır uçak teslimatlarında dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını aktaran Ekşi, şunları kaydetti:

"Uçak eksiğimiz oluyor. Motor problemlerinden dolayı tüm dünyada bine yakın uçak yerde, bizde de belli sayıda yani 30'a yakın uçak yerde. Dolayısıyla bizim diğer hatlarda rakiplerimizle kaybetmemek için bazı dengelemeler yapmak zorundayız. Rize ve Artvin, nüfus sıralamasında Türkiye'de 45. sırada yer alıyor. Sefer sayısında ise 13. sırada. Yani nüfusuyla referans yaptığımızda Rize'nin kendi potansiyeli de var. Özellikle Rize dışında yaşayan nüfus var ve memleketine daha bağlı. O insanların seyahat sıklığı da fazla."

- "Tarifeli seferle 3 bin 700 yolcu Rize'ye turist olarak geldi"

Rize'de 2024'te Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin yapıldığını hatırlatan Ekşi, "O zaman biz yurt dışından ilave charter seferleri koymuştuk. 2025 yılında charter seferiyle 3 bin 500 yolcu geldi. Tarifeli seferle ise 3 bin 700 yolcu Rize'ye turist olarak geldi. Bunun Rize ekonomisine yaklaşık 14,4 milyon dolar turizm katkısı sağladığını varsayıyoruz." diye konuştu.

Ekşi, 2026'da THY'nin bu çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cidde'den Rize-Artvin Havalimanı'na 8-10, Medine'den 8-10, Riyad'dan 8-10, Hufuf'tan 8-10 ve Gassim'den de 5-6 sefer yapacağız. Buraya turist getirmek için gayret içerisinde olacağız. 7 bine yakın turisti biz iyi ağırlayabilirsek, onları mutlu edebilirsek aslında esas elçi onlardır. Dolayısıyla el birliğiyle, 'Rize'mizi daha fazla nasıl parlatabiliriz ve Rize'mize daha fazla nasıl turist çekebiliriz?' diye çalışma yapmamız gerekiyor. Elimizde büyük bir potansiyel var. Tüm dünyaya ulaşan bir hava yolu var. Dolayısıyla bu imkanları kullanarak şehrimizi daha fazla parlatabiliriz."

Toplantıya, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, turizm acentelerinin yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.