13 Eylül'de açıklanacak: Konut projesiyle ilgili ilk bilgiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını bildirdi.

21.08.2022 12:44:000
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13 Eylül'de açıklanacak: Konut projesiyle ilgili ilk bilgiler

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.

Sosyal Konut Projesinin detayları

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. 

Buna göre proje ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.

Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.

 Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.


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