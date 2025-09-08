15 ekonomistin cari açık tahminleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Cuma açıklanacak "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

8.09.2025 16:17:160
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Cuma açıklanacak "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 18 milyar dolarla 22 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 926 milyon dolar olmuştu.

