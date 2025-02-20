1,5 milyon tüketici, lider markaları belirledi

Şikayetvar’ın müşteri deneyimi, şikayet yönetimindeki uzmanlığı ve 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle belirlenen A.C.E. Awards, düzenlenen bir törenle sektör liderlerini açıkladı.

20.02.2025 16:08:490
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1,5 milyon tüketici, lider markaları belirledi

Bu yıl 10. kez düzenlenen törende, mükemmel müşteri deneyimi yaşatan 59 sektörden 100 marka ödüle layık görüldü.

Şikayetvar tarafından düzenlenen ve müşteri deneyimi alanında Türkiye’nin en prestijli ödül töreni olan A.C.E. (Achievement in Customer Excellence) Awards, 17 Şubat’ta İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen ödül töreniyle kazananlarını ağırladı. 

İş dünyasına yön veren üst düzey isimlerin katıldığı törende, 59 sektörden 100 marka Diamond, Gold ve Silver olmak üzere 3 farklı kategoride ödüllendirildi.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Şikayetvar CMO'su Sezin Bereketoğlu; "Müşteri memnuniyeti, markalar için sürdürülebilir başarının temel dinamiğini oluşturur. Şikayetvar olarak dünyada benzeri olmayan iş modeline sahibiz. 24 yıllık tecrübemizle sadece markalarla tüketiciler arasında köprü görevi üstlenmiyoruz aynı zamanda veri analitiği ve içgörü geliştirme stratejimizle kusursuz müşteri deneyimi sunan markaları A.C.E. Awards’ta onurlandırıyoruz. Bu ödül, kusursuz müşteri deneyimini odağına alan ve rekabetin yoğun olduğu pazarda fark yaratan markaların zirvedeki yerini belirliyor.

Ödül alan markalar sadece müşterilerini memnun etmekle kalmadı, markalar sürdürülebilir büyüme, daha fazla kar ve güçlü bir pazar konumu elde ettiler. A.C.E. Awards, bu başarıya ulaşmanın ne denli emek ve adanmışlık gerektirdiğinin en somut kanıtı…

Bu başarının temelinde ise büyük bir özveriyle çalışan marka temsilcileri bulunuyor. Onlar, sorunları çözmekle kalmayıp markalarının itibarını ve gelecekteki müşteri bağlılığını da inşa eden görünmeyen kahramanlar.

Şikayetvar olarak, 13 milyon bireysel üyemiz ve aylık 30 milyon ziyaretçimizle, markalar ve tüketiciler arasında güvene dayalı bir çözüm platformu olmaya devam ediyoruz.

Burada ödül alan markalar, yalnızca bugünün değil, yarının müşteri liderleri olacaklarının işaretini veriyor. Tüm kazananları yürekten kutluyoruz." dedi.


Şikayetvar 10’uncu A.C.E. Awards’ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:

Otomotiv A Segment  

Renault (Diamond)

Ford (Gold)

Otomotiv B Segment  

Dacia  (Diamond)

Chery  (Gold)

Kia (Silver)

Otomotiv Premium

BMV (Diamond)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)

Eminevim (Diamond)

Fuzul Ev (Gold)

Katılımevim (Silver)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)

Eminotomotiv (Diamond)

Beyaz Eşya    

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

MNG Kargo (Gold)

Yemek Kartları

Multinet (Diamond)

Kamu Bankacılığı      

Ziraat Bankası (Diamond)

İletişim (GSM)

Vodafone (Diamond)

E-ticaret Yazılım Altyapı

ikas (Diamond)

Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri        

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Grundig (Silver)

Bankacılık A Segment

QNB Türkiye (Diamond)

Bankacılık B Segment

Odeabank (Diamond)

Lojistik

Horoz Lojistik (Diamond)

Kargo E-Ticaret

HepsiJET (Diamond)

Elektronik Para Uygulamaları

ininal (Diamond)

Ödeme Sistemleri    

PayTR  (Gold)

PayFix  (Silver)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablonet (Diamond)

Vodafone Net (Gold)

Dijital Platform        

Kablo TV (Diamond)

Pazar Yeri Siteleri A Segment      

Hepsiburada (Diamond)

Pazar Yeri Siteleri B Segment

idefıx (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri

Teknosa (Diamond)  

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

Elementer Sigorta A Segment            

Aksigorta (Diamond)

Ray Sigorta (Gold)    

Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B  

Ethica Sigorta (Diamond)      

Emeklilik ve Hayat Sigorta

BNP Paribas Cardif Emeklilik (Diamond)      

MetLife Emeklilik ve Hayat (Gold)    

Akaryakıt                      

BP Petrolleri (Diamond)

Ankastre

Simfer (Diamond)      

Ayakkabı Mağaza Zinciri

FLO Ayakkabı  (Diamond)    

Bisiklet-Scooter Kiralama    

Martı (Diamond)

Bilet Siteleri  

Obilet  (Diamond)    

Bebek Maması

Evolvia (Diamond)    

Digital Yayıncılık        

EXXEN (Diamond)    

Enerji Dağıtım

TREDAŞ (Diamond)    

YEDAŞ (Gold)

Enerji Perakende      

Zorlu Enerji (Diamond)          

Depsaş Enerji (Gold)  

Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri

Stilevs Küçük Ev Aletleri (Diamond)  

Giyim Markaları C Segment

DeFacto (Diamond)

Mavi  (Gold)

Güvenlik Sistemleri  

Kale Alarm (Diamond)          

Marketler Zinciri      

CarrefourSA (Diamond)        

Mobilya Mağaza Zinciri B Segment

Kilim Mobilya (Diamond)      

Konfor Mobilya (Gold)          

Network Satış Markaları

Homm Bitkisel Ürünler (Diamond)

Vitrifiye

Creavit (Diamond)    

Yatak Marka Mağaza

İşbir Yatak (Diamond)

Yurt Dışı Lojistik Entegrasyon          

Shipentegra (Diamond)        

Şarj istasyonları

Zes Şarj İstasyonları (Diamond)

Klima

Gree Klima (Diamond)          

Cep Telefonu

Tecno  (Diamond)      

Fast Casual Restoran

Tavuk Dünyası (Diamond)

Baydöner (Gold)

Fast Food Zinciri

Domino's Pizza (Diamond)

Gayrimenkul Danışmanlık    

RE/MAX (Diamond)  

Kripto- Sanal Para Borsası A Segment

Bitexen (Diamond)    

Kripto- Sanal Para Borsası B Segment

Bitlo    (Diamond)

icrypex (Gold)

Bitci     (Silver)

Online İkinci El Otomobil    

Vavacars (Diamond)

Oto Kiralama

SIXT (Diamond)

NovaCar (Gold)

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