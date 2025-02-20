1,5 milyon tüketici, lider markaları belirledi

Şikayetvar’ın müşteri deneyimi, şikayet yönetimindeki uzmanlığı ve 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle belirlenen A.C.E. Awards, düzenlenen bir törenle sektör liderlerini açıkladı.
Bu yıl 10. kez düzenlenen törende, mükemmel müşteri deneyimi yaşatan 59 sektörden 100 marka ödüle layık görüldü.
Şikayetvar tarafından düzenlenen ve müşteri deneyimi alanında Türkiye’nin en prestijli ödül töreni olan A.C.E. (Achievement in Customer Excellence) Awards, 17 Şubat’ta İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen ödül töreniyle kazananlarını ağırladı.
İş dünyasına yön veren üst düzey isimlerin katıldığı törende, 59 sektörden 100 marka Diamond, Gold ve Silver olmak üzere 3 farklı kategoride ödüllendirildi.
Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Şikayetvar CMO'su Sezin Bereketoğlu; "Müşteri memnuniyeti, markalar için sürdürülebilir başarının temel dinamiğini oluşturur. Şikayetvar olarak dünyada benzeri olmayan iş modeline sahibiz. 24 yıllık tecrübemizle sadece markalarla tüketiciler arasında köprü görevi üstlenmiyoruz aynı zamanda veri analitiği ve içgörü geliştirme stratejimizle kusursuz müşteri deneyimi sunan markaları A.C.E. Awards’ta onurlandırıyoruz. Bu ödül, kusursuz müşteri deneyimini odağına alan ve rekabetin yoğun olduğu pazarda fark yaratan markaların zirvedeki yerini belirliyor.
Ödül alan markalar sadece müşterilerini memnun etmekle kalmadı, markalar sürdürülebilir büyüme, daha fazla kar ve güçlü bir pazar konumu elde ettiler. A.C.E. Awards, bu başarıya ulaşmanın ne denli emek ve adanmışlık gerektirdiğinin en somut kanıtı…
Bu başarının temelinde ise büyük bir özveriyle çalışan marka temsilcileri bulunuyor. Onlar, sorunları çözmekle kalmayıp markalarının itibarını ve gelecekteki müşteri bağlılığını da inşa eden görünmeyen kahramanlar.
Şikayetvar olarak, 13 milyon bireysel üyemiz ve aylık 30 milyon ziyaretçimizle, markalar ve tüketiciler arasında güvene dayalı bir çözüm platformu olmaya devam ediyoruz.
Burada ödül alan markalar, yalnızca bugünün değil, yarının müşteri liderleri olacaklarının işaretini veriyor. Tüm kazananları yürekten kutluyoruz." dedi.
Şikayetvar 10’uncu A.C.E. Awards’ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:
Otomotiv A Segment
Renault (Diamond)
Ford (Gold)
Otomotiv B Segment
Dacia (Diamond)
Chery (Gold)
Kia (Silver)
Otomotiv Premium
BMV (Diamond)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)
Eminevim (Diamond)
Fuzul Ev (Gold)
Katılımevim (Silver)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)
Eminotomotiv (Diamond)
Beyaz Eşya
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Kargo
Yurtiçi Kargo (Diamond)
MNG Kargo (Gold)
Yemek Kartları
Multinet (Diamond)
Kamu Bankacılığı
Ziraat Bankası (Diamond)
İletişim (GSM)
Vodafone (Diamond)
E-ticaret Yazılım Altyapı
ikas (Diamond)
Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Grundig (Silver)
Bankacılık A Segment
QNB Türkiye (Diamond)
Bankacılık B Segment
Odeabank (Diamond)
Lojistik
Horoz Lojistik (Diamond)
Kargo E-Ticaret
HepsiJET (Diamond)
Elektronik Para Uygulamaları
ininal (Diamond)
Ödeme Sistemleri
PayTR (Gold)
PayFix (Silver)
İnternet Servis Sağlayıcılar
Kablonet (Diamond)
Vodafone Net (Gold)
Dijital Platform
Kablo TV (Diamond)
Pazar Yeri Siteleri A Segment
Hepsiburada (Diamond)
Pazar Yeri Siteleri B Segment
idefıx (Diamond)
Teknoloji Mağaza Zinciri
Teknosa (Diamond)
Kozmetik Mağaza Zinciri
Watsons (Diamond)
Elementer Sigorta A Segment
Aksigorta (Diamond)
Ray Sigorta (Gold)
Anadolu Sigorta (Silver)
Elementer Sigorta B
Ethica Sigorta (Diamond)
Emeklilik ve Hayat Sigorta
BNP Paribas Cardif Emeklilik (Diamond)
MetLife Emeklilik ve Hayat (Gold)
Akaryakıt
BP Petrolleri (Diamond)
Ankastre
Simfer (Diamond)
Ayakkabı Mağaza Zinciri
FLO Ayakkabı (Diamond)
Bisiklet-Scooter Kiralama
Martı (Diamond)
Bilet Siteleri
Obilet (Diamond)
Bebek Maması
Evolvia (Diamond)
Digital Yayıncılık
EXXEN (Diamond)
Enerji Dağıtım
TREDAŞ (Diamond)
YEDAŞ (Gold)
Enerji Perakende
Zorlu Enerji (Diamond)
Depsaş Enerji (Gold)
Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri
Stilevs Küçük Ev Aletleri (Diamond)
Giyim Markaları C Segment
DeFacto (Diamond)
Mavi (Gold)
Güvenlik Sistemleri
Kale Alarm (Diamond)
Marketler Zinciri
CarrefourSA (Diamond)
Mobilya Mağaza Zinciri B Segment
Kilim Mobilya (Diamond)
Konfor Mobilya (Gold)
Network Satış Markaları
Homm Bitkisel Ürünler (Diamond)
Vitrifiye
Creavit (Diamond)
Yatak Marka Mağaza
İşbir Yatak (Diamond)
Yurt Dışı Lojistik Entegrasyon
Shipentegra (Diamond)
Şarj istasyonları
Zes Şarj İstasyonları (Diamond)
Klima
Gree Klima (Diamond)
Cep Telefonu
Tecno (Diamond)
Fast Casual Restoran
Tavuk Dünyası (Diamond)
Baydöner (Gold)
Fast Food Zinciri
Domino's Pizza (Diamond)
Gayrimenkul Danışmanlık
RE/MAX (Diamond)
Kripto- Sanal Para Borsası A Segment
Bitexen (Diamond)
Kripto- Sanal Para Borsası B Segment
Bitlo (Diamond)
icrypex (Gold)
Bitci (Silver)
Online İkinci El Otomobil
Vavacars (Diamond)
Oto Kiralama
SIXT (Diamond)
NovaCar (Gold)