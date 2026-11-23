Kasım'da yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yükselirken, hanehalkı ve reel sektörde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,51 puan düşerek yüzde 43,24 oldu.

Yıllık enflasyon beklentileri, kasımda piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi kasımda geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,15 puan artarak yüzde 24,04'e yükselirken reel sektör için 0,10 puan düşerek yüzde 31,70'e, hanehalkı için 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise önceki aya göre 0,50 puan azalarak yüzde 16,06 oldu.

Kasım ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı

Hane halkının Kasım ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3 bin 195 hane halkı tarafından yanıtladığı kasım ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hane halkının kasım ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "yakıt ve enerji" ile "gıda" oldu.

Yakıt ve enerjiyi, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 38,3'e geriledi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,26 puan azalarak yüzde 30,10 oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,32 lira artarak 58,18 lira olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 41,8 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 36,5'e çıktı.