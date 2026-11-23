Darüşşafaka Spor Kulübü, Türk basketboluna oyuncu kazandıran altyapı geleneğini geleceğe taşımak için bir yıl sürecek bağış kampanyasını başlattı. Cem Yılmaz, kampanyanın ilk videosuyla bağış çağrısı yaptı.

Türk basketbol tarihinde önemli bir yere sahip olan 112 yıllık Darüşşafaka Spor Kulübü, altyapısından Türkiye’nin farklı liglerine ve üst düzey takımlarına nesiller boyunca basketbolcular yetiştirdi. Kulüp, bu geleneğin gelecek kuşaklarla devam etmesi için basketbolseverleri ve Daçka dostlarını bağış kampanyasına destek olmaya davet ediyor.

Kampanya sözcüsü Ata Salim Celayir yıl boyunca kulübün altyapı geleneğini ve Türk basketboluna katkısını anlatacak, kampanyaya ilişkin gelişmeleri paylaşacak.

Darüşşafaka Spor Kulübü, 14 Aralık Pazartesi akşamı düzenleyeceği teşekkür gecesinde destekçileriyle bir araya gelecek. Basına açık olarak planlanan gecenin ardından da kampanya kapsamında online bağış yapılabilecek.