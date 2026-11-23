Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda da yüzde 0,5 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 2,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi, çeyreklik bazda da yüzde 2,1 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azalış sergiledi.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 35 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,9 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda da yüzde 6,2 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endekste sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37 yükseldi. Söz konusu endeks, çeyreklik bazda da yüzde 8,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 8,5 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 46,8, çeyreklik bazda da yüzde 9 yükseldi.