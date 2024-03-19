19 sektörü kapsayan araştırma: Teslimat süresi nasıl değişti?

Örneğin pandemi öncesi 17 gün olan, pandemide 90 günlere taşınan mobilya teslim süreleri şu anda 12-13 güne düşmüş durumda. Beyaz eşyada 10’dan 6 güne, plastikte 4’ten 3 güne düşen süreler var.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

Teslimat süreleri ithalat ve ihracat süreçleri de göz önüne alındığında pandemiden çarpıcı şekilde etkilendi. Örneğin Nestle’de Uzak Doğu ithalatlarında pandemi öncesi 60 gün olan teslimat süresi, pandemide 80 güne kadar uzadı. Avrupa’dan karayoluyla alım yapılan ürünlerde sürücülerin salgına yakalanması nedeniyle sevkiyatlarda ciddi düşüş oldu. Üretimin tamamlanmasından sonra 14 günde teslim alınabilen ürünler ortalama 20 günde getirilebildi. Salgının etkilerinin azalmaya başlamasıyla pek çok sektörde teslimat süresinin düştüğü görülüyor. Yine de değişim yaşanmayan ve sürelerin uzadığı sektörler de var. Bu sektörlerde uzamanın arkasında farklı faktörler yatıyor. Pazarlarda büyüme hızına paralel depo alanlarının metrekare olarak büyüyememesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kaynaklı nakliye araçları bulma konusunda kalifiye şoförlerin ve depo uzmanlarının emekli olması, operasyonel verimsizlikler, insan kaynağının daralması, işçilik ve nakliye maliyetlerinin artması gibi etkenler değişime neden oluyor.

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