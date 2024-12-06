2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı son bültene 2 yeni halka arz geliyor. SPK ayrıca 2'si bedelsiz 2'si bedelli 4 şirketin sermaye artırımına da onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son haftalık bültenini yayınladı. SPK bültenine göre kurul iki şirketin ilk halka arzına onay verdi.

İki yeni halka arz geliyor

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin ilk halka arzları BPK tarafından onayladı.

SPK'nın diğer kararları ise şöyle:

4 şirkete sermaye artırımı onayı

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk AŞ (BSOKE): Yüzde 300 / Bedelli

QNB Finansal Kiralama AŞ (QNBFK): Yüzde 100 / Bedelli

Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ (MERIT): Yüzde 1100 / Bedelsiz

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (TEZOL): 13,63636 / Bedelsiz

Para cezaları

SPK, PineBridge Eurasia Financial Investments SARL'a 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye ise 116 bin 741 lira idari para cezası verdi.

42 internet sitesine yasak

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

- SPK'dan açığa satış kararı



