Cuma günü 11.131,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 60,76 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.192,08 puana çıkarak başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,77 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.069,55 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.062,59, en yüksek 11.289,25 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 2,38 ve mali endeks yüzde 0,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükselirken 61'si düştü, 7'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 610 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,73 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,3110 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,6030 liradan, avro 55,5820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 yükselişle 3 bin 610 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,60 azalışla 89,37 dolardan işlem görüyor.