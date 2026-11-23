Endeksa verilerine göre İstanbul’da konut yatırımının geri dönüş süresi son dört yılda tüm ilçelerde kısaldı.

Emlakjet, yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme ve veri analitiği platformu Endeksa’nın verileriyle İstanbul’da konut yatırımının geri dönüş sürelerini inceledi. Ekim 2022-Ekim 2026 döneminde incelenen 38 ilçenin tamamında amortisman süresinin kısaldığı görüldü.

Geri dönüş sürelerindeki kısalmanın temelinde kiraların konut satış fiyatlarından daha hızlı artması yatıyor. Endeksa verilerine göre İstanbul genelinde son dört yılda konut satış fiyatları %276 artarken kiralar %431 yükseldi. Aynı dönemde ortalama konut fiyatı 2,1 milyon TL’den 7,7 milyon TL’ye çıktı. Ekim 2026 itibarıyla ortalama aylık kira ise 46 bin 788 TL seviyesine ulaştı.

Bu eğilim son bir yılda da devam etti. İstanbul genelinde konut satış fiyatları %27,5 artarken kiralardaki yükseliş %40,5 oldu.

En Büyük Düşüş Bakırköy’de, En Kısa Geri Dönüş Süresi Dört İlçede

Ekim 2022-Ekim 2026 döneminde amortisman süresinin en fazla kısaldığı ilçe Bakırköy oldu. Ekim 2022’de 28 yıl olan geri dönüş süresi, Ekim 2026’da 15 yıla inerek 13 yıl azaldı.

Ekim 2026 itibarıyla en kısa amortisman süresi 10 yılla Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece’de hesaplandı. Bu ilçeleri 11 yılla Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu izledi. Beykoz ise dört yılda 37 yıldan 26 yıla gerilemesine rağmen İstanbul’da yatırımın en uzun sürede geri döndüğü ilçe oldu. Beşiktaş’ta amortisman süresi 21, Kadıköy’de 19, Sarıyer’de ise 18 yıl olarak hesaplandı.

Son bir yıllık değişime bakıldığında ise 27 ilçede amortisman süresi kısalırken 9 ilçede sabit kaldı. Çekmeköy’de iki, Silivri’de bir yıllık artış yaşandı.

“Gayrimenkul Yatırımında Doğru Karar İçin Veriye Dayalı Analiz Şart”





Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, verileri şöyle değerlendirdi:

“İstanbul’da son dört yılda kiraların konut satış fiyatlarından çok daha hızlı arttığını görüyoruz. Kira fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında yüksek enflasyon, kiralık konut arz ve talebindeki değişimler ve kira artışlarına yönelik düzenlemeler gibi farklı dinamikler bulunuyor. Özellikle %25 kira artış sınırının 2024 yılında sona ermesi de bu dönemde kira piyasasını etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.

Ancak İstanbul’da ilçeler arasında önemli farklılıklar var. Bir ilçede 10 yıl olan amortisman süresi başka bir ilçede 26 yıla çıkabiliyor. Üstelik kısa amortisman süresi tek başına daha iyi bir yatırım anlamına gelmiyor. Sağlıklı bir yatırım kararı verebilmek için konutun satış fiyatını, kira getirisini, geçmiş fiyat değişimini ve bölgenin yatırım potansiyelini birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Emlakjet olarak Endeksa’nın veri gücüyle kullanıcılarımızın gayrimenkul kararlarını daha fazla veriye dayanarak vermelerini önemsiyoruz. Amacımız, kullanıcıların yalnızca ilanları incelemekle kalmayıp gayrimenkulün değerini, kira getirisini ve bulunduğu bölgenin piyasa koşullarını da analiz ederek daha bilinçli kararlar verebilmesini sağlamak.”