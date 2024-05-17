2024 ilk çeyrek 'işsizlik' rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 105 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8 kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi. Geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

İstihdam ve iş gücüne katılma oranı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 oldu.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 54,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.