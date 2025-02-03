2025 Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in, yılın ilk enflasyon oranlarını açıklanması sonrası 2025 Şubat ayına ilişkin kira artış oranı da belli oldu.

3.02.2025 11:18:270
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2025 Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Kiraya yüzde 25 zam sınırı 2024 Temmuz ayında sona ermişti. Ocak ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Ocak ayı enflasyonu ile birlikte Şubat ayı kira artış oranları da netleşti.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.

Buna göre; Şubat ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 56,35 olmasının ardından tavan zam da yüzde 56,35 olarak belirlenmiş oldu.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Şubat ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Şubat ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Şubat 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 56,35

Kira Artış Tutarı:  5 bin 635 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 635 TL.

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