ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artarak 404,1 milyar dolara yükseldi.

13.11.2026 11:35:570
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ABD, 2027 mali yılına 404 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2026'da başlayan ve 30 Eylül 2027'de sona erecek 2027 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 404,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Federal hükümet, 2026 mali yılının aynı ayında 284,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,1 artış gösterdi.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 368,9 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 12,2 artarak 773 milyar dolara yükseldi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında, önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1,99 trilyon dolara yükselmişti.

2026 mali yılında kaydedilen bütçe açığı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 mali yılında görülen 2,77 trilyon dolarlık açığın ardından son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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