İnşaat üretim endeksi Eylül'de yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı

Türkiye'de inşaat üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 azalış gösterdi.

13.11.2026 11:26:280
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İnşaat üretim endeksi Eylül'de yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 düştü.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 9,3, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sekt��rü endeksi yüzde 12,7 arttı.

İnşaat üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,7 azalış gösterdi.

Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.

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