Fed, gelecek yıl Ekim toplantısında para politikası kararı vermeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed), 26-27 Ekim 2027'de yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, geniş kapsamlı para politikası stratejisi konularının tartışılacağını ve politika kararı açıklanmayacağını bildirdi.

13.11.2026 11:37:160
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Fed, gelecek yıl Ekim toplantısında para politikası kararı vermeyecek

Fed, gelecek yıla ilişkin FOMC toplantı takvimini güncelledi.

Bankadan yapılan açıklamada, FOMC'nin 2027'de ocak, mart, nisan, haziran, temmuz, eylül, ekim ve kasım aylarında toplanacağı belirtilerek, "Komite, 26-27 Ekim toplantısı hariç her toplantının 2. gününde olağan şekilde politika kararını açıklayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekim toplantısında geniş para politikası stratejisi konularının tartışılacağı kaydedildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, geçen ayki para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantı takviminde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını ve bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etmişti.

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