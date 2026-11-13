Hizmet üretim endeksi Eylül'de yıllık bazda yüzde 2,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 10,4 artarken idari ve destek hizmetleri yüzde 7,3 azaldı.

- Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 azaldı

Hizmet üretim endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde değişiklik olmazken gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,6 yükseldi. Söz konusu ayda bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,6, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,1 azalış kayıtlara geçti.