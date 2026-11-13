Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Nvidia'nın başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Eylül 2013'ten bu yana şirkette görev yapan Kress'in kalıcı bir halef belirlenene kadar geçici CEO'luk görevinin yanı sıra başkan yardımcılığı ve finans direktörlüğü görevlerini sürdüreceği aktarılan açıklamada, Yönetim Kurulunun kalıcı bir CEO belirlemek üzere arama süreci başlattığı, şirket içinden ve dışından adayları değerlendireceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin yönetim kurulu üyesi Harvey Jones'un şirketin ilk yönetim kurulu başkanı olarak atandığı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, "Jensen'in Nvidia'ya katkıları çok büyük. Nvidia, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri. Yönetim Kurulu ve şirket, Jensen'e şirkete ve sektöre yaptığı paha biçilmez katkılarından dolayı teşekkür ediyor." ifadesi kullanıldı. Nvidia hisseleri, Huang'ın istifasının duyurulmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

- İstifaya giden süreç

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli bir iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan The New York Times gazetesinde yayımlanan bir başka haberde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.