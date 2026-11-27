Asya borsaları, teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının azalması ve ABD ile ilgili ticari gerilimlere yönelik endişelerin hafiflemesiyle pozitif seyrediyor.

Yatırımcıların yapay zeka hisselerine yeniden yönelmesi, satış baskısının hakim olduğu kasım ayında toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu alandaki sermaye harcamalarının devam etmesi piyasalardaki iyimser havayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Söz konusu gelişmelerle Asya piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın çekirdek Tokyo TÜFE yıllık bazda yüzde 2,9 ile Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Söz konusu veri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırması yönündeki beklentileri güçlendirdi. Çin'de ise sanayi karları ekim ayında yıllık bazda yüzde 20,1 artarak mayıs ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,34 artışla 4.915 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,11 kazançla 58.711 puandan kapandı.

Öte yandan, Çin ekonomi yönetiminin piyasaları istikrara kavuşturmak için ilave politikaları devreye almasına ilişkin haberler Çin borsasında risk iştahını artırdı.

Dün 3.455 ile bir yılın en düşük seviyesini gören Çin'de Şanghay bileşik endeksinde bugün toparlanma öne çıkıyor. Endeks, yüzde 3,73 değer artışıyla 3.606 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kazançla 22.673 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 83.737 puanda seyrediyor.