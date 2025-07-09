'21 bin zeytinyağı arasından 2024 dünya birincisi seçildik'

Novavera, EVOO World Ranking 2024’te “Dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi” seçildi. Kurucusu Bahar Alan, “2025 yılında da birinciliğin en güçlü adayıyız. Bu başarının sürdürülebilir olduğunu göstermek için çok çalışıyoruz” diyor.

Novavera, 2017 yılında Ayvalık’ta kurulan bir zeytinyağı üreticisi. Kurucusu Bahar Alan, ODTÜ endüstri mühendisliğini bitirdikten sonra süreç yeniden yapılandırma, reorganizasyon ve iş geliştirme alanlarında çalıştı. Üretmek, tutkuyla çalışmak istediği alanı ararken bir gün bir zeytin bahçesiyle tanışması önemli bir noktası oldu. Novavera’nın kuruluş misyonu doğayla barış içinde en iyi zeytinyağını üretmek.

Vizyonu dünyanın en iyi zeytinyağlarını üreterek tüm kültürlerin sofralarına yerleşmek, Türkiye’nin adını dünyaya duyurmak. Bu amaçla kurulduğu günden beri Novavera, objektif değerlendirmelerle ilerlemek için dünyanın en iyi zeytinyağı otoritelerinin yer aldığı, notlama yaptığı yarışmalara katılıyor.

Novavera’nın yolculuğu

Novavera Kurucusu Bahar Alan, ödüle giden yolculuğu şöyle aktarıyor:

“Arjantin’den Japonya’ya, Amerika’dan İsviçre’ye ve tabii tüm Akdeniz boyunca uzanan bir rotada otoritelerce kabul görmüş dünya çapında 35 uluslararası yarışma var. Bu yarışmalara kuruluşumuzdan beri katılıyoruz. Ödüllerden önce bizim için muazzam bir gelişme kaynağı buralar.

Dünya zeytinyağı ailesine dahil olmak, yıllardır kusursuz üretilen zeytinyağlarını tatmak, biz nasıl daha iyi yapabiliriz sorusuna zengin cevaplar bulmak, yeni yöntemler öğrenmek için harika fırsatlar. Biz de “ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız” dedik ve uluslararası alanda açıkçası pek de iyi anılmayan Türkiye’nin zeytinyağlarını zirveye taşımak için öncü olup on binlerce kilometre yolu aştık. Kuruluşumuzdan itibaren adım adım geliştik ve ilkleri sırayla başardık. Önce ilk kez ilk 10’a, ardından ilk kez ilk 5’e girdik. 2024 yılında da EVOO World Ranking 2024’te, 35 uluslararası yarışmanın sonuçlarına göre yapılan dünya sıralamasında 21 bin zeytinyağının arasında ‘Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticisi’ seçildik.

Biz bu zenginliğin hakkını verirsek, doğayla barış içinde ona saygı duyarak çalışır ve azimle her gün gelişirsek dünya zirveleri bizlere de açık. Bunu gösterdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Zeytin ağaçları taşınır mı tartışmak yerine, o ağaçlardan ürettiğimiz yağları dünyanın zirvesine taşımanın yollarını konuşmayı daha anlamlı ve bilgece buluyoruz.

Sürdürülebilir başarı

Biz Novavera olarak 2025 yılının ilk günü, kazanılan tüm başarıları bir kenara koyduk, duvarımıza ve kalbimizin en güzel yerine astık. Zeytin ağaçlarından ve dünyadaki dostlarımızdan öğrendiklerimizi bu yıl daha da iyi uygulamak için yeniden kolları sıvadık. 2025 yılında da dünya birinciliğinin en güçlü adayıyız. Bu yılı 2024’ten de önemli görüyoruz. Çünkü zirveye çıkan yolu yeterince arayan bulabilir ama zirvede kalmak zor. Bu başarının sürdürülebilir olduğunu göstermek için çok çalışıyoruz. Örneğin Şef Aylin Yazıcıoğlu ile yeni bir yolculuğa başladık. Mutfağımızın inanılmaz potansiyeli yemek-zeytinyağı eşleşmesi konusunda çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Yeni ürünler geliştirmek üzere çalışıyoruz. Dünyadan konukları ağırlayacağımız ve Türkiye’nin zeytinyağını dünyaya duyuracağımız yeni organizasyonlar planlıyoruz. Novavera, yeni bahar ve yeni gerçek demek. Bizim yeni gerçekliğimiz de şu: Doğayla bir olmak, dünyada birinci olmak



