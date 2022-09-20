30. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi

PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin 50. Yılında 30. Kez düzenleyeceği PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, bu yıl 5-6 Ekim’de Cemal Reşit Rey’de yapılacak.

“Shaping the Future – Geleceği Şekillendir!” temasıyla “Merak, Strateji ve Teknoloji” mottosu ile gerçekleşecek kongre birbirinden değerli yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlayacak. Değişen çalışan bağlılığından geleceğin çalışma hayatına, bugünün ve geleceğin çalışma alanlarından yeni nesil liderliğe uzanan insan yönetiminin geleceğine dair her şey bu kongrede ele alınacak.

Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’ne Türkiye’den ve dünyadan pek çok uzman isim katılacak.

Thinkers50 tarafından yaşayan en etkili 20 iş düşünürden biri seçilen, iş dünyasının yakından takip ettiği, Türkçe’ye çevrilen son kitabı “Hemen Her Şeyin Geleceği” dahil toplam 16 kitabın yazarı olan, dünyaca ünlü Global Değişim Gurusu ve Fütürist Dr. Patrick Dixon kongrenin açılışında konuşmasını yapmak üzere İstanbul’da olacak.

Kongrede ayrıca Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Federasyonu Başkanı Anthony Ariganello da dünya ve Türkiye’nin İK gündemlerine dair özel notlarını paylaşacak.

BU YIL İLK KEZ HR TECH OTURUMLARI YAPILACAK

Merakla beklenen kongrede, sürdürülebilir ve ergonomik bir profesyonel ortamın nasıl yaratılacağı, giderek daha çeşitli bir iş gücüne hitap eden ve işbirlikçi bir kültürü besleyen bir iş ortamının nasıl oluşturulabileceği, en son teknolojiyi entegre edebilecek kadar esnek ancak insan odaklı olmaya devam eden bir çalışma alanının nasıl planlanacağı merak, strateji ve teknoloji etrafında yüz yüze konuşulacak.

İnsan yönetiminin gelecekteki odağı, yeni ilgi alanları ve trendlerin gündeme alınacağı kongrede bu yıl İK Teknolojileri alanındaki son gelişmelerin paylaşılacağı HR TECH oturumları da ilk kez düzenlenecek ve HR TECH fuar alanı da kongre içinde yapılandırılacak.